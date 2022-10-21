Центробанк объяснил, как подать заявку на кредитные каникулы для мобилизованных | 360°

Деньги 21 октября 2022, 22:57 Центробанк объяснил, как подать заявку на кредитные каникулы для мобилизованных Центробанк: заявку на кредитные каникулы для мобилизованных можно подать по доверенности РИА "Новости"

Читать 360tv в

Банк России в своем Telegram-канале разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных россиян. Ведомство отмечает, что заявку может подать сам военнослужащий или другой человек по доверенности.

«В информационном письме приводится перечень документов, которые достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО», — говорится в заявлении.

Реклама

Супруга может предоставить свидетельство о регистрации брака, а иждивенцы — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем. Право на кредитные каникулы также имеют добровольцы, а также члены их семей.

Реклама

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября по решению президента Владимира Путина. В рамках кампании планировали набрать 300 тысяч человек. Попавших под призыв россиян готовят на полигонах в разных регионах России.

Ранее появилось видео с маневров под Самарой, где мобилизованных учат обращаться с различными видами оружия. Они получили навыки стрельбы из автоматов, винтовок, гранатометов и пулеметов.