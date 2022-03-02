Центробанк не возобновил торги на Мосбирже 2 марта

Банк России решил не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом на сайте сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России не возобновит торги на Мосбирже 2 марта, за исключением товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме „Закрытие позиций“, режима „Выкуп: Адресные заявки“ с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) и секции рынка СПФИ», — сказано в сообщении.

Утром 28 февраля Центробанк ввел временный запрет для брокеров на продажу ценных бумаг, приобретенных иностранцами в России.

ЦБ РФ дал рекомендацию отечественным финансовым организациям не назначать пени и штрафы, а также реструктурировать долг заемщиков. Эта мера будет действовать до конца 2022 года.

Также ранее Центробанк заявил о начале валютных интервенций. Их цель заключается в том, чтобы поддержать курс национальной валюты.