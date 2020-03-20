Центробанк не повысил ключевую ставку. Что из этого следует?
Ключевая ставка в Центробанке не изменилась, хотя все ожидали ее повышения. Эксперт рассказал, как сохранить сбережения во время инфляции. Об этом сообщил Life.ru.
По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, «вариантов беспроигрышного управления деньгами сейчас мало».
«Среди них можно отметить инвестиции в еврооблигации, номинированные в долларах и евро, а также приобретение акций российских высоконадежных компаний, выплачивающих высокие дивиденды», — рассказала Мильчакова.
Она рекомендовала «обратить внимание на привилегированные акции, по которым платится более высокий дивиденд, чем по обыкновенным» и «не менее 2/3 денег хранить в валюте».