Центробанк не повысил ключевую ставку. Что из этого следует?

По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, «вариантов беспроигрышного управления деньгами сейчас мало».

«Среди них можно отметить инвестиции в еврооблигации, номинированные в долларах и евро, а также приобретение акций российских высоконадежных компаний, выплачивающих высокие дивиденды», — рассказала Мильчакова.

Она рекомендовала «обратить внимание на привилегированные акции, по которым платится более высокий дивиденд, чем по обыкновенным» и «не менее 2/3 денег хранить в валюте».