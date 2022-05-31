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    31 мая 2022, 17:00

    Центробанк не исключил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц

    ЦБ: введение отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц ускорит девальвацию банковского сектора

    Оксана Кириллова

    Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц. Об этом сообщил РБК.

    Центробанк не исключил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц

    В Банке России считают, что данная мера поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора».

    Возможность введения отрицательных ставок по вкладам физлиц не обсуждается, уточнили РИА «Новости» в ЦБ.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки перевести в рублевые расчеты оставшихся валютных ипотечников. Она также заметила, что регулятору следует определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Подходы к регулированию должны быть пересмотрены таким образом, чтобы банки продолжали кредитование и могли поддерживать структурную трансформацию экономики, подчеркнула Набиуллина.

    Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заметил что Центробанку следовало бы снизить ключевую ставку до 2% и ограничить банкам и финансовым компаниям возможности для спекуляций на валютном и фондовом рынке.