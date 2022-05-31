Центробанк не исключил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц
ЦБ: введение отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц ускорит девальвацию банковского сектора
Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц. Об этом сообщил РБК.
В Банке России считают, что данная мера поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора».
Возможность введения отрицательных ставок по вкладам физлиц не обсуждается, уточнили РИА «Новости» в ЦБ.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки перевести в рублевые расчеты оставшихся валютных ипотечников. Она также заметила, что регулятору следует определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Подходы к регулированию должны быть пересмотрены таким образом, чтобы банки продолжали кредитование и могли поддерживать структурную трансформацию экономики, подчеркнула Набиуллина.
Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заметил что Центробанку следовало бы снизить ключевую ставку до 2% и ограничить банкам и финансовым компаниям возможности для спекуляций на валютном и фондовом рынке.