Деньги 06 июля 2023, 19:00 Центробанк не исключил повышение ключевой ставки Председатель ЦБ Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк России допустил возможность повышения ключевой ставки, но его масштабы и частота требуют анализа. Таким мнением поделилась глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса. Ее слова привел ТАСС.

«Проинфляционные риски сейчас превалируют и даже усиливаются. Мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым. Будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которая будет анализироваться», — объяснила она.

Реклама

По словам Набиуллиной, проинфляционные риски в России с июня чуть выросли, однако решение по ключевой ставке на предстоящем заседании совета директоров Банка России будут принимать, исходя из всех факторов.

Глава Центробанка также отметила, что курс рубля изменился под влиянием внешней торговли — это пойдет экономике на пользу. Также она объяснила, что если повлиять на курс рубля, то может произойти его девальвация.