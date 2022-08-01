Центробанк назвал возможные варианты дизайна новых банкнот

Банк России перечислил достопримечательности Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на новых банкнотах номиналом в 1000 и 5000 рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы Центробанка Сергея Белова.

«Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются, как я уже сказал, детали изображений. <…> Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов» — отметил он.

В результате нововведения защитный комплекс купюр станет более совершенным. По словам Белова, на тысячной банкноте предлагается разместить Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Казанский кремль, Заповедник «Городище», Центр семьи Казан, здание Нижегородской ярмарки, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, башня Сююмбике Казанского кремля, или река Волга с различными видами;

На пятитысячной купюре может появиться панорамный вид Екатеринбурга, Уральский хребет, Дом Севастьянова и другие объекты. По данным регулятора, в 2021 году зафиксировано снижение активности фальшивомонетчиков — на миллион настоящих банкнот приходилось всего шесть поддельных.

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