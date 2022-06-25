Центробанк назвал существенными проинфляционные риски в России

Несмотря на снижение, проинфляционные риски в России продолжают оставаться существенными. Об этом предупредил в своих материалах Центробанк.

«Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями», — заявил регулятор.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2022 году годовая инфляция составит 14–17%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году показатель уменьшится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Ранее регулятор сообщил, что инфляционные ожидания жителей России на ближайший год выросли. В июне значение увеличилось на 0,9 процентного пункта, составив 12,4%. Сейчас инфляционные ожидания близки к показателям августа-сентября 2021 года.

Как отметило Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ценовой ситуации», инфляция в стране замедлилась до 16,42%. Это произошло в период с 11 по 17 июня. Неделей ранее инфляция составляла 16,69% в годовом выражении.