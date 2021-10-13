Центробанк назвал стоимость доллара и евро на 14 октября

Центробанк назвал курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14 октября. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Курс доллара в четверг составит 71,8577 рубля. Американская валюта потеряет две копейки. Цена евро — 83,0028 рубля, что ниже предыдущих показателей на девять копеек.

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, 13 октября, курс доллара потерял четыре копейки. Его стоимость остановилась на отметке в 71,82 рубля. Курс евро на открытии прибавил восемь копеек и составил 82,95 рубля.