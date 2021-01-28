Центробанк назвал регионы, где больше всего росли цены в конце 2020 года

Треть (33,4%) общероссийской инфляции декабря — цены в Центральном федеральном округе, 17,2% — прирост в Приволжском федеральном округе. «Вклады остальных округов меньше», написала газета «Коммерсант».

ЦФО показал самый низкий прирост цен в декабре в годовом выражении, 3,8% — в Москве. Это половина прироста цен в округе. В Подмосковье цены выросли на 4,7%, в Белгородской области — на 4,9%. Среди лидеров роста цен в ЦФО оказались Рязанская (6%), Тульская (6,1%) и Липецкая (6,1%) области. Абсолютным лидером стал Воронеж — 6,9%.

В Сибирском федеральном округе наименьший прирост цен в декабре был в Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске, наибольший — в Иркутске, Барнауле, Абакане, Кызыле.

На Урале в конце прошлого года цены быстрее всего росли в Кургане, медленнее всего — в Салехарде и Ханты-Мансийске. Лидерами прироста цен в Приволжском федеральном округе стали Саратовская и Пензенская области, в Южном федеральном округе — Калмыкия.

На Северо-Западе ценник медленнее всего повышался в Нарьян-Маре, быстрее всего — в Петрозаводске и Сыктывкаре. Лидерами по инфляции в Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область и Еврейская автономная область.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидером повышения цен стал Дагестан. Там годовая инфляция выросла на 7,3%. Если говорить о сравнительных показателях по всей России, то наименьший годовой рост цен зафиксировали на Чукотке. Он составил 1,9%.

«Закономерность для новогодних продаж была одной и той же по всей стране: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, чем беднее регион — тем выше была в нем предпраздничная инфляция», — резюмировало издание.