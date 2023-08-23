Деньги 23 августа 2023, 15:15 Центробанк назвал максимальную ставку по рублевым вкладам в августе ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам во 2-й декаде августа достигла 9,23% Elena Mayorova/GlobalLookPress

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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России поднялась до 9,23% во второй декаде августа. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Первая декада августа — 8,15%, вторая декада августа — 9,23%», — указали в ЦБ.

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При мониторинге регулятор учитывал показатели кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной ставки по каждому банку рассматривали условия, доступные любому клиенту. Центробанк не учитывал вклады с капитализацией процентов и с дополнительными условиями, например, с покупкой инвестиционных паев на определенную сумму, открытием инвестиционного счета или оформлением страховки. Кроме того, Банк России не брал в расчет вклады, срок которых делится на периоды с разными ставками.

Финансовый консультант Алена Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом сбережения денег. По ее словам, этот способ подходит для накоплений менее одного миллиона рублей.