23 августа 2023, 15:15
Центробанк назвал максимальную ставку по рублевым вкладам в августе
ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам во 2-й декаде августа достигла 9,23%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России поднялась до 9,23% во второй декаде августа. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
«Первая декада августа — 8,15%, вторая декада августа — 9,23%», — указали в ЦБ.
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При мониторинге регулятор учитывал показатели кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При определении максимальной ставки по каждому банку рассматривали условия, доступные любому клиенту. Центробанк не учитывал вклады с капитализацией процентов и с дополнительными условиями, например, с покупкой инвестиционных паев на определенную сумму, открытием инвестиционного счета или оформлением страховки. Кроме того, Банк России не брал в расчет вклады, срок которых делится на периоды с разными ставками.
Финансовый консультант Алена Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом сбережения денег. По ее словам, этот способ подходит для накоплений менее одного миллиона рублей.
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