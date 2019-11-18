Центробанк назвал курс валют на завтра

Согласно данным Центробанка, курс доллара во вторник, 19 ноября, составит 63,7542 рубля, то есть на 13 копеек ниже ранее установленного.

Курс евро повысится на 12 копеек и составит 70,5313 рубля.

Отмечается, что сегодня, 18 ноября, на открытии Московской биржи отмечалось снижение курса доллара на четыре копейки в сравнении с предыдущим днем. Он составил 63,73 рубля. Стоимость евро выросла на две копейки — до 70,52 рубля.

К полудню доллар подорожал до 63,78 рубля, а евро вырос в стоимости до 70,54 рубля.