Центробанк назвал курс валют на 28 июля

Стал известен курс валют на 28 июля. Доллар и евро снизились. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Доллар подешевел на 25,09 копейки — до 73,85 рубля. Курс евро потерял 32,52 копейки и составил 86,99 рубля.

26 июля стоимость биткоина торговалась на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.