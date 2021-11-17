Центробанк назвал курс валют на 18 декабря

Центробанк назвал курс валют на 18 ноября. Об этом сообщило РИА ФАН.

Евро потерял 16,91 копейки и составил 82,36 рубля.

Курс доллар поднялся 26,75 копейки — до 72,82 рубля.

В итоге стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,1 копейки и составила 77,11 рубля.

Ранее мировые цены на нефть снизились во время торгов. Фьючерсы на нефть WTI за ноябрь подешевели на 0,78% и составили 80,13 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,80% — до 81,77 доллара за баррель.