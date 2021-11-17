Центробанк назвал курс валют на 18 декабря
Доллар вырос, евро упал по курсу на 18 ноября
Центробанк назвал курс валют на 18 ноября. Об этом сообщило РИА ФАН.
Евро потерял 16,91 копейки и составил 82,36 рубля.
Курс доллар поднялся 26,75 копейки — до 72,82 рубля.
В итоге стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,1 копейки и составила 77,11 рубля.
Ранее мировые цены на нефть снизились во время торгов. Фьючерсы на нефть WTI за ноябрь подешевели на 0,78% и составили 80,13 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,80% — до 81,77 доллара за баррель.