Центробанк назвал курс валют на 15 декабря
Назван курс валют на 15 декабря. Рубль вырос относительно евро, но упал относительно доллара. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.
Курс доллара увеличился на 5,91 копейки и составил 73,47 рубля. Евро снизился на 3,61 копейки — до 82,83 рубля.
Ранее турецкая лира рекордно упала на старте торгов 13 декабря, превысив планку 14 лир за доллар. С начала 2021 года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро: это одно из самых крупных падений стоимости этой валюты за последние несколько лет.