Деньги 07 апреля 2023, 00:21 Центробанк назвал курс доллара и евро на 7 апреля

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Центральный Банк России установил курсы доллара, евро и юаня на 7 апреля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Курс доллара поднялся до отметки в 80,6713 рубля, что выше предыдущих показателей на один рубль 18 копеек. Евро же увеличился на один рубль три копейки до 88,1294 рубля. За юань же придется отдать 11,7039 рубля. Валюта прибавила 16 копеек по сравнению с официальным курсом четверга.