Центробанк напомнил о том, что антикризисная поддержка государства временна

Россия выберется из кризиса с минимальными потерями благодаря отсутствию быстрого роста корпоративного долга и отраслевой господдержки. Но не стоит забывать о том, что послабления и «допинг» временны. Без новых мер ужесточения после кризиса не обойтись.

Как написала газета «Коммерсант» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, политика смягчения регулирования финансовой отрасли является временной и антистрессовой, а некоторое ужесточение контроля последует после восстановления.

Юдаева представила обзорный доклад ЦБ, посвященный четвертому кварталу прошлого года и первому кварталу 2020 года. В нем указано, что кризис для российских финансов стал «беспрецедентным» шоком. При этом меры, принимаемые государствами во всем мире, стали фактором, дестабилизирующим финансовые рынки.

В экономиках основные негативные последствия наступят после кризиса — ухудшение кредитных рейтингов корпоративных заемщиков и рост объема «плохих» долгов. Из доклада ЦБ следует, что Россия частично избежит этого, так как, в отличие от многих стран, не злоупотребляла «антикризисным» вмешательством, а ее корпоративный долг с 2015 года рос очень медленно.

Ранее ЦБ протестировал банковский сектор РФ на устойчивость к кризису. Результаты в регуляторе сочли «вполне удовлетворительными».