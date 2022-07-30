Банк России прорабатывает с участниками валютного рынка механизм формирования курса доллара и евро, если на Московской бирже прекратятся торги этими валютами. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Такая ситуация может сложиться, если под санкции Запада попадет Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, говорится с статье. На данный момент Центробанк определяет курсы валют в рабочие дни, ориентируясь на рыночные курсы Мосбиржи.

Около двух месяцев назад в Банке России состоялась встреча зампреда ЦБ Ксении Юдаевой и участников валютного рынка. На собрании рассматривали сценарий введения санкций против Московской биржи и НКЦ, который входит в ее группу.

«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — пояснил один из собеседников Forbes.

В банке России склоняются к варианту создания внебиржевой платформы по типу Bloomberg, которая будет получать котировки от банков.