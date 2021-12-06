Центробанк на полгода запретил WebMonеу переводить деньги по рублевым кошелькам

Через систему WebMoney полгода нельзя будет осуществлять переводы по рублевым кошелькам. Их владельцам оставили возможность оплачивать покупки и штрафы и выводить деньги на собственную карту.

Предписание ЦБ РФ получил АО Банк «ККБ», который является гарантом и расчетным банком системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR). Ограничение, сообщил сайт WebMoney, вступит в силу с 7 декабря.

«Доступными <…> остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП)», — уточнили в компании.

Представитель WebMoney заявил РБК, что у сервиса не было и нет «каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием» площадки.

Предписание Центробанка в компании назвали неожиданностью. Основанием для ограничений, заявили в WebMoney, обозначены формальные замечания.