Центробанк и Минфин в декабре согласуют законопроекты о цифровой валюте и майнинге | 360°

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Viber Центробанк и Минфин в декабре согласуют законопроекты о цифровой валюте и майнинге Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил согласовать законопроекты о цифровой валюте РИА "Новости"

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В России займутся развитием цифровых финансовых активов. Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам августовской стратегической сессии поручил согласовать проекты законов о выпуске и обращении цифровой валюты, сообщило правительство.

Минфину при участии Центробанка предстоит до 1 декабря подготовить и согласовать предложения по развитию рынка цифровых финансовых активов, в том числе использования децентрализованных технологий, а к 19 декабря — по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

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Кроме того, Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, Федеральной налоговой службе и Федеральной службе безопасности Михаил Мишустин поручил рассмотреть проекты федеральных законов о выпуске и обращении цифровой валюты в части регулирования майнинга, а также ее использовании в международных расчетах. Крайний срок — 19 декабря.

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«Председатель правительства подчеркивал [на стратегической сессии], что в сложившихся условиях использование цифровых финансовых активов будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — напомнили в правительстве.

Стратегическая сессия по развитию отечественной финансовой системы прошла в кабмине 30 августа. По ее итогам Михаил Мишустин поручил в том числе стимулировать россиян к долгосрочным накоплениям и упростить доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок.

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