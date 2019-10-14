  • Центробанк: годовая инфляция замедлилась и составила 4%

    14 октября 2019, 23:23

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк обозначил замедление годовой инфляции в сентябре на 0,3 процентных пункта. В годовом выражении она составила 4%, передает ИА RNS.
    Центробанк: годовая инфляция замедлилась и составила 4%

    По данным информагентства, потребительские цены в прошлом месяце упали на 0,2%, а годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентных пункта.

    «Это существенно ниже прогноза Банка России», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».

    Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, по итогам этого года инфляция должна составить 4,0 — 4, 5%.