Центробанк: годовая инфляция замедлилась и составила 4%

По данным информагентства, потребительские цены в прошлом месяце упали на 0,2%, а годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентных пункта.

«Это существенно ниже прогноза Банка России», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».

Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, по итогам этого года инфляция должна составить 4,0 — 4, 5%.