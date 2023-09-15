15 сентября 2023, 21:40
Центробанк допустил замедление экономики России в 2023 году
Центробанк: рост российской экономики может замедлится в 2023 году
Центробанк не исключил, что в дальнейшем экономика России замедлится. Причиной этому могут стать ограничения на стороне предложения. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
ЦБ указал, что ограничения затронут рынок труда. Препятствием для роста экономики станет увеличение дефицита свободных трудовых ресурсов и понижение межотраслевой мобильности работников.
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Несмотря на это, регулятор спрогнозировал возвращение экономики к сбалансированному росту до конца 2023 года. Уже в декабре рост ВВП может составить 1,5-2,5%, в 2024 году — 0,5-1,5%, в 2025-м — 1-2%, а в 2026-м — 1,5-2,5%.
Центробанк обратил внимание на сохранение проинфляционных рисков на высоком уровне. В ближайшем времени ситуация с потребительскими ценами станет напряженной. Из-за этого в ЦБ допустили повышенный рост кредитования и снижение интереса граждан к сбережениям.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, пока не убедится в стабилизации инфляции.
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