Центробанк допустил рост ключевой ставки в 2021 году

Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться. При этом его глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что не видит возможности смягчения дальнейшей денежной политики.

«Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — ответила глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится. Об этом сообщило РИА «Новости».

Снижение ставки, по словам Набиуллиной, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет. По ее словам, в основных направлениях денежно-кредитной политики рассматриваются разные сценарии. Их там четыре, отметила она. Есть маловероятный сценарий, когда инфляция будет снижаться, и в этом случае возможно снижение ставки, отметила экономист.

«Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», — добавила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась после ковидного кризиса благодаря мягкой монетарной политике государства в сочетании с пакетом антикризисных мер. Возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики она не видит. Поэтому накануне она заявила, что регулятор в 2021–2023 годах будет возвращать ставку в нейтральный диапазон 5-6%.