Деньги 29 ноября 2022, 23:20 Центробанк допустил либерализацию валютного контроля в ответ на смягчение санкций Банк России не исключил либерализацию валютного контроля при смягчении санкций РИА «Новости»

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Руководство Центробанка в случае смягчения санкций может рассмотреть вопрос о либерализации валютного контроля в отношении стран, которые придерживаются недружественной политики. Это подтверждается материалами регулятора, которые посвящены развитию финансового рынка России с 2023 по 2025 годы.

«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры», — отмечается в сообщении.

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В Центробанке полагают, что валютное регулирование в России должно стимулировать переход на расчеты в национально валюте. Кроме того, необходимо снизить валютизацию активов российских организаций.

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Ранее сообщалось о снижении объема валютных счетов россиян на 40% с начала 2022 года. По данным СМИ, вкладчики хранят на депозитах и валютных счетах порядка 60 миллиардов долларов. Многие переводили свои накопления в рубли или в китайские юани.