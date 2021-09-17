Центробанк анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности

Ситуация на рынке потребительского кредитования потребует от Банка России быстрого перехода к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд. ЦБ примет такие меры сразу же, как получит полномочия. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект о расширении инструментария ЦБ пока не был принят из-за разногласий с правительством.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее. Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]», — рассказала Набиуллина РБК.

Проект закона о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму в марте этого года. Если его примут, то Банк России сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды ссуд сверх установленного лимита.

Согласно документу, максимально допустимую долю выдачи кредитов с ограничениями, а также виды таких ссуд будет определять совет директоров Центробанка. Закон может вступить в силу 1 января 2022 года, но проект пока не прошел ни одного чтения в парламенте.