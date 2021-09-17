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    17 сентября 2021, 10:35

    Центробанк анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности

    Наза Салех Захи

    Ситуация на рынке потребительского кредитования потребует от Банка России быстрого перехода к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд. ЦБ примет такие меры сразу же, как получит полномочия. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Центробанк анонсировал ввод ограничений на выдачу кредитов при первой возможности

    По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект о расширении инструментария ЦБ пока не был принят из-за разногласий с правительством.

    «Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее. Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]», — рассказала Набиуллина РБК.

    Проект закона о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму в марте этого года. Если его примут, то Банк России сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды ссуд сверх установленного лимита.

    Согласно документу, максимально допустимую долю выдачи кредитов с ограничениями, а также виды таких ссуд будет определять совет директоров Центробанка. Закон может вступить в силу 1 января 2022 года, но проект пока не прошел ни одного чтения в парламенте.