Деньги 12 января 2023, 18:35 Центральный банк России установил официальный курс доллара на 13 января

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Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 13 января. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Курс доллара составила 67,78 рубля. Показатель снизился на 1,24 рубля. Евро также потерял в цене 1,35 рубля. Он опустился до отметки в 72,79 рубля. Китайский юань опустился на 0,14 рубля. Он составил десять рублей по отношению к единице.

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Центральный банк устанавливает курсы валют на основе рыночных курсов Московской биржи.

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