Ценам в России предсказали рост на 6,4% в августе

Темпы роста цен в России в августе составят в годовом выражении 6,4%. Инфляцию в последний месяц лета могут замедлить снижение стоимости на сезонные продукты и уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире.

Однако они не смогут повлиять на инфляцию сильно, этому помешают растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм на фоне пандемии коронавируса, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основе опроса аналитиков.

При этом аналитики считают, что открытие авиасообщения с Турцией и Египтом и стабильный курс рубля помогут оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

Однако начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что торможение годовых темпов инфляции произойдет только осенью. Сейчас этому мешает высокая стоимость фрахта и дорогое топливо.

«Поэтому начала отчетливого торможения годовых темпов инфляции мы ждем лишь осенью, когда начет сказываться эффект высокой базы прошлого года», — сказал эксперт.