Ценам в России пообещали рост в 50%

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов рассказал «360» о том, какой может быть инфляция в России в 2022 году.

«Думаю, что инфляция будет в районе шести-семи процентов. Сказать, что это слишком высокая инфляция, нельзя, она будет ниже, чем в этом году, которая составит восемь-девять процентов», — сказал Трифонов.

По мнению эксперта, основным фактором повышения цен будет инфляция издержек и спроса.

«Инфляция спроса — когда создается повышенный спрос со стороны населения и юридических лиц. Соответственно, из-за того, что у нас сейчас финансовые трудности и падают реальные доходы населения в первую очередь. Вследствие этого, я не думаю, [что] будет инфляция спроса», — добавил эксперт.

По его мнению, стоит опасаться инфляции издержек, которая обусловлена повышенными ценами на углеводороды в мире (нефть и газ). В России в товарной структуре большой процент составляют импортные товары. Цены на импортные товары выросли, резко выросли цены на стройматериалы (песок, цемент, металлоконструкции), что дало прирост цен на жилую недвижимость.

«Думаю, что-то похожее будет и в следующем году. Например, в США, инфляция составляет около пяти-шести процентов из-за того, что будет пределах 50% девальвирован рубль по отношению к мировым валютам. Цены на приобретаемую продукцию за рубежом вырастут в переводе на наши рубли», — объясняет Трифонов.

Он ожидает рост цен в районе 50%, что даст в 2022 году всплеск инфляции, но он будет ниже в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства делает все возможное для того, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям.