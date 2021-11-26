Ценам на смартфоны в России в 2022 году предрекли рост на 17%

В следующем году в России могут подорожать смартфоны. Цены на них поднимутся, считают участники рынка, на 17%. Причиной назвали дефицит комплектующих и проблемы в логистике мирового масштаба.

Если в 2021 году стоимость смартфонов в российских магазинах в среднем выросла на 34%, то в следующем она может подняться еще на 15-17%. Прогноз газете «Известия» дали ретейлеры и аналитики.

Дорожают процессоры — на них зачастую приходится пятая часть цены готовых гаджетов. При сохранении динамики в 2022-м чипы будут стоить на 15-20% больше, чем в нынешнем году.

По мнению аналитиков, в первом квартале 2022 года компьютеры и смартфоны подорожают приблизительно на 10%. В 2021-м рост составил порядка 30%.

Некоторые участники рынка полагают, что пиковых значений цены достигнут в четвертом квартале 2021 года. Затем специалисты допускают остановку повышения стоимости.

Техника дорожает, поскольку не хватает комплектующих, и они дорожают. Если же определенные запчасти подешевеют, то это, возможно, уравновесит рост цен на другие. Сказываются на стоимости и проблемы логистики, с которыми компании сталкиваются на мировом уровне.