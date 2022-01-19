Цена нефти российской марки Urals преодолела отметку в 87 долларов впервые с 2014 года

Цена нефти российской марки Urals значительно выросла на северо-западе ЕС. Она преодолела отметку в 87 долларов за баррель. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Таких показателей стоимость нефти достигла впервые, начиная с октября 2014 года.

Российская нефть по росту котировок обошла даже марку Brent. Стоимость этой марки на лондонской бирже ICE упала до 87,7 доллара за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 0,457% и составила 85,82 доллара.