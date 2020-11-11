Цена нефти Brent перевалила за $44 за баррель впервые с сентября

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла до 44,02 доллара за баррель. Последний раз такой ценовой порог был преодолен в начале сентября.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 00:55 по мск, цена на январский фьючерс Brent выросла на 3,82% и составила 44,02 доллара за баррель. В предыдущий раз подобные показатели наблюдались на торгах 4 сентября 2020 года.

Кроме нефти марки Brent, увеличилась и стоимость нефти WTI. Рост составил 3,62%, что привело к цене 42,09 доллара за баррель.

Ранее стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent поднималась 10 ноября. Тогда нефть стала стоить 43,19 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI поднялась до 41,12 доллара за баррель.

Вместе с нефтью вырос и курс иностранной валюты. Доллар поднялся на 32 копейки и достиг 76,59 рубля. Евро вырос на 34 копейки — до 90,57 рубля. Спустя несколько часов после открытия торгов Московской биржи доллар и евро немного подешевели. Американская валюта опустилась до 76,55 рубля, а евро упал до 90,46 рубля.