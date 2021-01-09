facebook_pixel
    09 января 2021, 00:57

    Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов

    Анатолий Минкин

    Стоимость нефти продолжает идти вверх. Впервые с 25 февраля прошлого года цена мартовских фьючерсов на марку Brent поднялась выше 56 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
    Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов

    В ходе торгов максимальный показатель достигал 56,3 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI доросли до 52,7 доллара за баррель.

    Оптимистические ожидания рынка на повышенный спрос связаны с решением ОПЕК+. После двухдневного заседания страны-участники сделки договорились о продлении на февраль и март действующего соглашения. При этом Россия и Казахстан получили право на увеличение добычи. Саудовская Аравия и еще ряд стран объявили, что проведут дополнительное сокращение добычи, чтобы не заполнять хранилища.

    Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что решение ОПЕК+ позитивно повлияло на нефтяной рынок.

    Он пояснил, что соглашение снижает вероятность того, что рынок перейдет в состояние профицита. Кроме того, определение параметров должно поддержать стоимость нефти.