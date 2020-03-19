Цена нефти Brent увеличилась более чем на 15%

Майские контракты на поставку нефти марки Brent выросли на лондонской бирже более чем на 15%.Такой показатель зафиксирован относительно закрытия предыдущих торгов.

Стоимость нефти Brent составила 28,3 доллара за баррель по 20:30, пишет ТАСС.

Цена сорта WTI также подросла на 22,13% и достигла отметки 25,45 долларов за баррель.

На фоне растущей нефти стал укрепляться рубль. Доллар снизился на 1,6%, до 79,5 рублей, евро — на 3,7%, до 85,1 рубля.

Ранее из-за пандемии 2019-nCoV и срыва нефтяной сделки ОПЕК+ рубль сильно упал по отношению к доллару. По мнению экспертов, такая ситуация продлится, пока не пройдет вспышка нового коронавируса и не будет заключена новая сделка ОПЕК+ между Россией и Саудовской Аравией.