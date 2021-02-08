Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с 7 января

По данным на 08:30 по московскому времени, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже выросла на 1,21% и достигла в пике 60,06 доллара за баррель.

По данным сайта АРА, стоимость одного барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в марте повысилась на 1,09% и составила 57,47 доллара.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, цена за доллар к концу февраля или началу марта может вернуться к значениям 72,5-73 рубля, если нынешние цены на нефть сохранятся на уровне 58-59 долларов и не будут введены новые санкции против России.

Он отметил, что на курс вряд ли серьезно повлияет снижение объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила, в отличие от ситуации на нефтяном рынке. В январе стоимость барреля Brent превысила четыре тысячи рублей. Эксперт считает, что переоцененность рубля к нефти исчезла.