Цена нефти Brent превысила 42 доллара за баррель впервые с марта

По данным информагентства, цена на нефть марки Brent составила 42,09 доллара за баррель. В свою очередь стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 39,22 доллара за баррель.

Экономист Михаил Беляев прокомментировал скачок нефтяных котировок.

«Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны. Это требует потребления нефти, причем не только как энергоносителя, — мы все время забываем, что есть такое понятие, как нефтехимия», — заметил специалист.