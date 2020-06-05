Цена нефти Brent превысила 42 доллара за баррель впервые с марта
Впервые с начала марта стоимость барреля нефти марки Brent преодолела отметку в 42 доллара. Об этом сообщило ИА RNS.
По данным информагентства, цена на нефть марки Brent составила 42,09 доллара за баррель. В свою очередь стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 39,22 доллара за баррель.
Экономист Михаил Беляев прокомментировал скачок нефтяных котировок.
«Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны. Это требует потребления нефти, причем не только как энергоносителя, — мы все время забываем, что есть такое понятие, как нефтехимия», — заметил специалист.