Цена нефти Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла рекордных значений почти за восемь лет: баррель стоит более 106 долларов впервые с августа 2014 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколькими днями ранее апрельские фьючерсы нефти марки Brent превысили отметку в 103 доллара. Тоже впервые с 2014 года. Рост аналитики объяснили увеличивающимся дефицитом предложения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Европа должна отказаться от нефти и газа из РФ.

За приостановку импорта сырой нефти из России выступила и группа сенаторов-демократов из США. По их мнению, энергоресурсы используются российской стороной в качестве оружия.