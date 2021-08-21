Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% и остановилась на отметке в 64,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 по московскому времени.

В последний раз цена на топливо этой марки находилась на отметке ниже 65 долларов за баррель 21 мая 2021 года. Однако, как уточнил ТАСС, уже к 00:21 цена нефти Brent достигла отметки в 65,04 доллара за баррель (-2,12%).

Вниз пошла и стоимость нефти марки WTI. По данным на 00:21, ее цена опустилась до 61,86 доллара за баррель (-2,58%).

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