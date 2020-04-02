Цена на нефть марки Brent выросла до $27 за баррель

Котировки нефти марки Brent продолжают уверенно расти. Фьючерсы с поставкой в июне увеличили до 27,60 доллара за баррель.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на нефть марки Вrеnt составила 27,60 доллара за баррель по состоянию на утро 2 апреля. Рост 11,56%.

Выросли и майские фьючерсы на нефть WTI. Ее стоимость увеличилась на 10,29%, достигнув отметки в 22,40 доллара за баррель. Позавчера за Brent просили 23,02 доллара за баррель, а за WTI — 21,24 доллара.

Рост цен на нефть начался в последние дни после продолжительного падения. Положительную роль в вопросе стоимости сыграло недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Глава Вашингтона сообщил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефтяном рынке. Сложившуюся ситуацию Трамп назвал «очень плохой» для этих стран.

Скачки на нефтяном рынке начались в марте на фоне пандемии и провала сделки ОПЕК+. Страны провели переговоры о сокращении нефтедобычи, но прийти к соглашению не смогли. После этого цены на различные марки начали падать.