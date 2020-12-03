Цена на нефть Brent упала ниже $48 за баррель

Февральские фьючерсы на Brent упали до 47,94 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI составила 45,04 доллара за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ достигли соглашения о сотрудничестве на 2021 год. Участники согласовали увеличение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки, а также продлили период компенсации необходимых объемов сокращения добычи нефти для должников.