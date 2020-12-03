Цена на нефть Brent упала ниже $48 за баррель
Цена на нефть марки Brent упала ниже 48 долларов за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи.
Февральские фьючерсы на Brent упали до 47,94 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI составила 45,04 доллара за баррель.
Ранее страны ОПЕК+ достигли соглашения о сотрудничестве на 2021 год. Участники согласовали увеличение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки, а также продлили период компенсации необходимых объемов сокращения добычи нефти для должников.