Цена на нефть Brent упала ниже $41 за баррель

По информации на 11:38 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на эту эталонную марку топлива достигла 40,44 доллара за баррель. До данного показателя цена опустилась впервые с 30 июня.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре упала до 38,26 доллара за баррель.

Днем ранее цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до 38,99 доллара за баррель.