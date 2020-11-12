Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель
Нефть марки Brent стоит выше 44 долларов за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
По последним данным, январские фьючерсы на Brent стоят 44,39 доллара за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,09 доллара за баррель.
Ранее рубль упал относительно доллара и евро 12 ноября. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара поднялся на 30 копеек и составил 77,44 рубля. Евро также вырос на 30 копеек — до 91,10 рубля.