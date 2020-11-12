Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

По последним данным, январские фьючерсы на Brent стоят 44,39 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,09 доллара за баррель.

Ранее рубль упал относительно доллара и евро 12 ноября. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара поднялся на 30 копеек и составил 77,44 рубля. Евро также вырос на 30 копеек — до 91,10 рубля.