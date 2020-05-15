Цена на нефть Brent превысила $32 впервые с апреля

По состоянию на 09:02 по московскому времени, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE составила 32,13 доллара за баррель. Таким образом, рост ускорился до 3,2%.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне 28,47 доллара за баррель. Отметку в 28 долларов за баррель они преодолели впервые с апреля.