Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель.

Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов. За баррель Brent давали 23,02 доллара. Днем ранее стоимость нефти упала до 22,58 доллара за баррель, что стало минимальным показателем за последние 18 лет.

Подорожала не только марка Brent, но и WTI. На торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) ее стоимость увеличилась на 1,15 доллара, достигнув суммы 21,24 доллара за баррель. На предыдущих торгах нефть была на уровне 19,27 доллара.

По состоянию на 30 марта сдала позиции и российская нефть марки Urals. Цена снизилась до отметки в 16,2 доллара за баррель. Последний раз показатель был таким низким в 1999 году.

После начала пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке начались резкие обвалы и скачки. В начале марта страны провели переговоры, но так и не смогли договориться о сокращении добычи. В итоге цены на нефть начали резко падать, а курсы валют — расти.