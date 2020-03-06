Цена на нефть Brent опустилась почти на 5%
Стоимость нефти марки Brent упала на 4,78% и составила 47,6 доллара за баррель, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 4,58% и составили 43,8 доллара за баррель. В целом же мировые котировки на «черное золото» опустились почти на 5%.
Уточняется, что американский доллар прибавил в цене 57 копеек и составил 68,19 рубля. В свою очередь европейская валюта подорожала до 77,02 рубля.