Цена на нефть Brent опустилась почти на 5%

По данным издания, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 4,58% и составили 43,8 доллара за баррель. В целом же мировые котировки на «черное золото» опустились почти на 5%.

Уточняется, что американский доллар прибавил в цене 57 копеек и составил 68,19 рубля. В свою очередь европейская валюта подорожала до 77,02 рубля.