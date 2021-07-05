Цена на нефть Brent обновила рекорд 2018 года

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с 30 октября 2018 года превысила отметку в 77 долларов за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, фьючерсы с поставкой в сентябре торговались в понедельник по 77,04 доллара за бочку.

Ранее Brent поставила рекорд в конце 23 июня. Тогда цена за баррель превысила 76 долларов. Этот показатель был максимальным в течение нескольких лет. При этом легкая нефть марки WTI подорожала до 73,14 за баррель .

В дальнейшем на колебания нефтяных цен может повлиять решение ОПЕК+. Сейчас организация обсуждает возможное наращивание объемов добычи нефти. На фоне ожиданий повышения спроса на нефть вероятен вариант, что участники утвердят увеличение производства на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца года. Если договоренностей достичь не удастся, то не исключено, что нефть упадет в цене.

Вместе с тем по мнению экспертов, Brent в следующем году году может подняться в цене и до 100 долларов за баррель. Возможное подорожание объясняют ростом спроса после пандемии коронавируса.