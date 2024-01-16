Деньги 16 января 2024, 16:01 Цена на яйца в России упала ниже 100 рублей за десяток Цены на яйца в российских торговых сетях начали снижаться РИА «Новости»

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Во многих торговых сетях России стоимость десятка яиц опустилась ниже психологической отметки в 100 рублей. При онлайн-заказе яйца можно приобрести по 75-90 рублей за десяток, сообщило РИА «Новости».

Яйца категории С2 продают в «Азбуке вкуса» по 107 рублей за десяток. Но, заказывая онлайн, можно купить их за 75 рублей.

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В «Магните» стоимость яиц категории С2 и С1 составляет 86 рублей и 90 рублей соответственно. При заказе в «Мегамаркете» покупатели могут приобрести их по 54 рубля.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цены на яйца постепенно стабилизировались. Теперь закупщики могут обсуждать долгосрочные контракты на поставку яиц, чтобы нивелировать скачки цен.

Росстат сообщил, что в 2023 году яйца подорожали на 61,35%. За период с 1 по 9 января их стоимость увеличилась еще на 0,8%. При этом Россия остается в числе стран с самой низкой стоимостью на яйца.