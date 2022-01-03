Цена на газ в Европе в ходе первых торгов превысила $900 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе первых торгов в 2022 году превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость газового фьючерса с поставкой в феврале на нидерландском хабе TTF составила 933 доллара за тысячу кубометров. Как отметил RT, рост к расчетной цене минувшей пятницы, 31 декабря, составил 13%.

В ходе последних торгов прошлого года котировки на поставки голубого топлива потеряли сразу 20% и опустились ниже цены 800 долларов за тысячу кубометров. Это связали с перенаправлением танкеров со сжиженным природным газом из направления в Китай в европейские порты.

Установившаяся в Европе теплая погода снизила отбор газа из подземных хранилищ. Он составил только 136,6 миллиона кубометров. Это минимальный показатель с 2012 года. При этом за 10 дней до наступления нового года цены на газ в Европе превысили отметку в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Это стало историческим максимумом.