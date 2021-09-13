Цена на газ в Европе пробила показатель в 755 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейских рынках продолжает расти на фоне сокращения сырья в подземных хранилищах. По данным биржи ICE Futures цена октябрьского фьючерса на ближайшую сделку в понедельник, 13 сентября достигла 62 евро за киловатт в час или 755 долларов за тысячу кубометров.

«Интерфакс» напомнил, что средний показатель газовых контрактов на европейских биржах в августе составлял 533 доллара за тысячу кубометров. К началу сентября этот показатель вырос до 658 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен на газовые фьючерсы обусловлен низким уровнем запаса топлива в хранилищах Европы при ограниченном поступлении нового сырья по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода к ситуации, когда накопленный газ из хранилищ начинают тратить наступит через месяц, а наполненность резервуаров составляет сейчас 70,45%. Это один из самых низких показателей за последние пят лет.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в хранилища Германии, но продолжает наполнять резервуары Австрии и Нидерландов. На фоне происходящего Европа увеличила поставки сжиженного газа в свои терминалы. Рост импорта сырья в сентябре вырос на 20%.

Президент России Владимир Путин объяснил, что резкий рост цен на газ в Европе — это последствия ошибочных решений прошлого состава Еврокомиссии. Российский лидер напомнил, что при заключении долгосрочных контрактов с «Газпромом» такого бы не произошло. Цены на российский газ привязаны к ценам на нефть, поэтому регуляция идет более мягкими темпами.