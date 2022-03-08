Цена на газ в Европе превысила 3200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ на европейских биржах 8 марта превысила 3200 долларов за тысячу кубометров. Об этом можно судить по данным лондонской биржи ICE. Днем ранее стоимость газа повышалась максимум до 3900 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник цена голубого топлива в Европе на открытии бирж в понедельник установила четвертый подряд исторический рекорд. Стоимость за тысячу кубометров газа на торгах Лондонской биржи IСЕ превысила 2600 долларов (около 277 тысяч рублей).

Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. К началу февраля 2022 года фьючерсы колебались в диапазоне 800–1030 долларов, а после начала спецоперации на Украине резко пошли вверх.

Финансист Юлия Финогенова ранее назвала рост мировых цен на топливо одним из факторов, сдерживающих ослабление рубля.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1». От этого «никто не выиграет, хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», процитировали зампреда правительства «Известия».