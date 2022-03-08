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    08 марта 2022, 12:43

    Цена на газ в Европе превысила 3200 долларов за тысячу кубометров

    Оксана Кириллова

    Цена на газ на европейских биржах 8 марта превысила 3200 долларов за тысячу кубометров. Об этом можно судить по данным лондонской биржи ICE. Днем ранее стоимость газа повышалась максимум до 3900 долларов за тысячу кубометров.

    Цена на газ в Европе превысила 3200 долларов за тысячу кубометров

    В понедельник цена голубого топлива в Европе на открытии бирж в понедельник установила четвертый подряд исторический рекорд. Стоимость за тысячу кубометров газа на торгах Лондонской биржи IСЕ превысила 2600 долларов (около 277 тысяч рублей).

    Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. К началу февраля 2022 года фьючерсы колебались в диапазоне 800–1030 долларов, а после начала спецоперации на Украине резко пошли вверх.

    Финансист Юлия Финогенова ранее назвала рост мировых цен на топливо одним из факторов, сдерживающих ослабление рубля.

    Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1». От этого «никто не выиграет, хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», процитировали зампреда правительства «Известия».