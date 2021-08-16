Цена на газ в Европе поднялась почти до $580 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе во время торгов в понедельник почти достигла отметки в 580 долларов за одну тысячу кубометров. Об сообщил ТАСС со ссылкой на данные ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13:07 по московскому времени достигла 577,4 доллара за тысячу кубометров или 48,05 евро за МВт⋅ч .

Всего за 16 августа цена газа в Европе выросла в цене почти на 7,7% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

РИА «Новости» написало, что на настроения трейдеров оказало влияние решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину. Из предлагавшихся на аукционе 15 миллионов кубометров в сутки забронировано лишь 4%.

По данным ТАСС, цены на газ в Европе растут в том числе и из-за аварии на фоне аварии на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе.