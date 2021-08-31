Цена на газ в Европе перевалила за рекордную отметку

Цена газа на фьючерсном рынке в Европе достигла очередного исторического максимума, во вторник превысила 620 долларов за тысячу кубических метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса на момент открытия торгов составляла 598 долларов, а в течение дня корректировалась до 590,5 доллара. К окончанию торговой сессии цена фьючерса достигла 621 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость на споте TTF по контракту «на день вперед» также показывает рост. Цена на торгах во вторник, 31 августа, перевалила за отметку в 611 долларов за тысячу кубических метров и достигла нового исторического максимума.

Россия может заработать на экспорте газа до конца этого года около 900 миллиардов рублей. Эту сумму рассчитал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Он подчеркнул, что столько денег можно будет заработать, если объем экспорта голубого топлива до нового года сохранится на уровне первого полугодия, а средняя цена в Европе — на уровне июля.